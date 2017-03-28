محافظ البحيرة تكرم الأمهات المثاليات فى احتفالية التضامن الاجتماعى

أكدتالباشمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على دور المرأة فى تربية ورعاية الأبناء وإعداد جيل قادر على خدمة مجتمعه ووطنه، مشيرة إلى أن جميع الأديان السماوية تحث على البر والعطف بالوالدين وخاصة الأم التى تتحمل وتقاسى فى تربية أبنائها ورعايتهم.

كما أكدتالباشمهندسة نادية عبده، خلال مشاركتها فى احتفالية مديرية التضامن الاجتماعى لتكريم الأمهات المثاليات بالبحيرة، على الجهود التى تبذلها المحافظة فى دعم وتمكين ودمج المرأة وخاصة المرأة المعيلة فى خطط وبرامج التنمية التى يتم تنفيذها.

وكرمت محافظ البحيرة، 5 من الأمهات المثاليات واهدتهن شهادات تقدير وهدايا عينية وهن: “هناء حسن الرماحة الأم المثالية الأولى من مركز شبراخيت، وسناء محمد علوانى الأم المثالية الثانية من مركز كوم حمادة، وروحية احمد العونى الأم المثالية الثالثة من مركز الرحمانية، وصباح محمد الحوفى الأم المثالية الرابعة من دمنهور، وعواطف عبد العزيز حقانى الأم البديلة من ايتاى البارود”.

كما تم تكريم 29 سيدة أخرى كأم مثالية على مستوى المحافظة من اللائى تقدمن للمسابقة التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية وجمعية رجال الأعمال وتم اختيارهن وفقا للشروط والضوابط المنظمة وتم تكريم مسئولى جمعيات “الاورمان ـ على خطى الحبيب ـ رحمة” ورجال الأعمال بالإضافة إلى تكريم أعداد من النماذج النسائية اللاتى يقمن بدور كبير فى دعم ومساندة قضايا المراة وهن :”أمل زكريا وسناء برغش عضوتى مجلس النواب والمهندسة زكية رشاد، مقررة المجلس القومى للمرأة و دعاء قنديل، بالغرفة التجارية وقام بفتحية زيدان، رئيس جمعية رحمة ومنى الوكيل، مدير مجمع دمنهور الثقافى”

وفى نهاية الحفل قدم المحاسب محمد نجيب البطاط رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والمستثمرين درع الجمعية للمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، كأم مثالية كما قدم الدكتور حسنى البشبيشى، مدير مديرية التضامن درع المديرية وقدم محمد وجيه خالد، درع الصندوق الإجتماعى للتنمية لسيادتها تقديرًا لجهودها فى دعم ورعاية المرأة البحراوية.

المصدر : مصر ناين