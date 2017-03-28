إضراب سائقى السيارات الأجرة بالقليوبية اعتراضا على عمل السوزوكى الملاكى

أضرب سائقو السيارات السوزوكى بخط وابور الثلج – الأهرام – الفلل بمدينة بنها عن العمل احتجاجا على عمل السيارات السوزوكى الملاكى بنظام الأجرة دون دفع الرسوم المقررة من الضرائب والكارتة والسرفيس الخاص بإدارة المواقف العمومية.

وأكد السائقون المضربون عن العمل أنهم يقومون بدفع الضرائب والكارتة ويقوم سائقو الملاكى بالتحميل دون دفع هذه الرسوم مما يعد مخالفا.. وشهد الإضراب حدوث مشادات تطورت إلى مشاجرات.

وطالب المضربون بحملات مفاجئة على هولاء السائقين والتحفظ على سياراتهم الى أن يتم ترخيصها لهم، وسادت حالة من الارتباك وتكدس الحركة المرورية أمام محطة السكة الحديد وميدان الإشارة

ومن جانبه أكد اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية أن هناك 20 سيارة سوزوكى أجرة فقط هم الذين قاموا بالإضراب، والذى تم فضه فورا، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى، وسيتم عمل حملات مكثف لضبط السائقين الملاكى الذين يعملون بالأجرة لضبطهم والتحفظ على سياراتهم لحين الترخيص لهم.

المصدر : مصر ناين