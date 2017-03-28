صحيفة إسبانية داعش يطلب مترجمين لغة إسبانية وتعتبره خطرا على الأمن القومى

حذر صحيفة لابانجورديا الإسبانية من أن تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى بدأ فى السنة الماضى توظيف مترجمين للغة الإسبانية، مشيرة إلى أن هذا يعتبر تهديدًا للتأمين القومى فى إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز الاستخبارات ضد الإرهاب والجريمة المنظمة CITCO أكد أن تنظيم داعش الارهابيه نشر رسائل عبر الشبكات الاجتماعية يطلبون فيه مترجمين للغة الإسبانية والبرتغالية للانضمام إلى فريق الترجمة الموجود فى التنظيم.

واصدر وزير الداخلية الإسبانى خوان إجناسيو ثويدو إن “التهديد الإرهابى لإسبانيا انخفض بشكل كبير منذ بداية سنة 2017، مضيفًا: “لا يوجد مخاوف كبيرة حول هجمات داعش الارهابيه لإسبانيا، فكل التهديدات كانت لا قيمة لها، ولكن لابد من التعاون بين دول الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب”.

وأكد أن هناك بالفعل مشروعات تطويرية للتواصل بين وزارات داخلية الاتحاد الأوروبى لتبادل المعلومات بشأن حالات وعمليات التطرف الممكنة فى البلاد”.

المصدر : مصر ناين