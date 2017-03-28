رايان رينولدز من الطبيعى لزوجتى تقبيل رجال آخرين فهى ممثلة محترفة

أكد نجم هوليوود الشهير رايان رينولدز لمجلة “Elle” أنه لا يمانع أن تقبل زوجته النجمة بليك ليفلى النجوم الرجال فى عالم هوليوود سواء فى الأعمال الفنية أو البرامج التليفزيونية، وهو التصريح الذى اعتبره الكثيرون أمرا طبيعيا تتطلبه الأعمال الفنية، فهى مشبه ة محترفة وقادرة على تقديم جميع الأدوار.

واصدر رايان رينودلز إن خلال تصوير أى عمل فنى لا يعلم الكثيرون أن هناك من 50 إلى 60 شخصا من طاقم العمل موجودون خلال تصوير المشوف الساخنة وتبادل القبلات.

رايان و ليفلى

فى حين أدلت منذ فترة النجمة بليك ليفلى خلال استضافتها فى برنامج “Late Night” مع المذيع جيمى فالون بأعداد من التصريحات غير المتوافقة مع كلمات رينولدز، حيث اصدر ت النجمة الشقراء إنها لا تفضل المشوف الساخنة التى تجمع زوجها رايان بالمشبه ات شبه ما ظهر فى فيلم “Deadpool” فهى حقا مشوف مزعجة بالنسبة لها.

نجما هوليوود رايان و بليك

المصدر : مصر ناين