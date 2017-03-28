بالصور متعب يغادر مران الأهلى بسبب العين

غادر عماد متعب مهاجم الأهلى، مران الفريق المقام حاليا باستاد التتش ل آلام فى “العين”، وعدم قدرته على استكمال المران.

ويستعد الأهلى حاليا لمباراة الداخلية السبت المقبل فى الدورى السنة.

ولم يستكمل عماد متعب فى مران الفريق الحالى وشعر بآلام فى العين فتوجه إلى أحمد أيوب مدرب الفريق، ثم حضر الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وفحص “عين” المهاجم الدولى قبل أن يتجه متعب والطبيب إلى حسام البدرى المدير الفنى فى منتصف الملعب، وشرح الدكتور خالد محمود حالة اللاعب للمدير الفنى.

واضطر متعب لمغادرة مران الفريق بصحبة طبيب الفريق، وتوجها إلى غرفة خلع الملابس.



متعب اثناء مغادرة المران



متعب يغادر المرران

المصدر : مصر ناين