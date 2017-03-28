سام مرسى وإلكسندر يقودان مصر أمام توجو وصلاح احتياطيا

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقياده كوبر، على التشكيل الذى يخوض به ودية توجو المقرر لها السادسة مساء باستاد برج العرب، ويتكون من شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل “إلكسندر” ومحمود كهربا.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من محمد صلاح لإراحته بناء على رؤية الجهاز الفنى إلى جانب عصام الحضرى وعلى جبر وأحمد الشيخ وعمرو جمال وأحمد قام بفتحى وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى ومحمد عبد الشافى ومحمود جنش وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه وعمرو طارق وعرفة السيد.