جدل حول مصير العلم السورى بالقمة العربية

أصر الأردن الذى يحتضن القمة العربية فى دورتها ال 28 على وضع العلم السورى، على الرغم من خلو المكان من الوفد السورى، ومطالبة بعض الدول بوضع علم الائتلاف المعارض حسبما أفادت وكالة روسيا اليوم .

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء الخارجية العرب علقوا سنة 2011 عضوية سوريا فى الكلية ، لحين تنفيذها الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا آنذاك إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وتستضيف المملكة الأردنية أعمال الدورة العادية الـ28 لمجلس كلية الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة 23-29/ 03/ 2017.

ويعقد اجتماع مجلس كلية الدول العربية على مستوى القمة يوم الأربعاء 29 مارس فى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات فى منطقة البحر الميت.

المصدر : مصر ناين