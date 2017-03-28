النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب عثر عليه مقتولا بأبو النمرس

أمرت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولاً بعيار نارى بمنطقة أبو النمرس، بعد تشريحه وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه، فضلاً عن تحريات المؤسسات حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن المجنى عليه شاب فى العشرينيات من عمره ومصاب بعيار ناري “خرطوش” فى منطقة الصدر، ولا توجد بالجثة أية إصابات أخرى، وعليه صدر قرار بتشريحه لتحديد سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات عن أن أهالي منطقة أبو النمرس عثروا على جثة المجني عليه محمد محمود، 21 سنة، مقيم بمنطقة مصر الجديدة، ومصابيح بعيار ناري من بندقية خرطوش فى الصدر، وأبلغوا الواجبة عن الواقعة وأحيلت للنيابة التى تولت التحقيقات.