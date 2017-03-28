جامعة الزقازيق توافق على تنفيذ برامج تدريبية جديدة وتكريم الأمهات المثاليات

وافق مجلس كلية الزقازيق في جلسته رقم (490) المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2017 برئاسة الدكتور خالد عبد البارى على اقتراح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بإضافة خمسة برامج تدريبية جديدة إلى مصفوفة البرامج المعتمدة بالمركز ، الأول منها خاص بالكتابة العلمية وإدارة المراجع بإستخدام ، أما الثاني يتعلق أساسيات المعلوماتية الحيوية، والثالث خاص بالتقويم النقدى، والرابع عن التعليم الالكترونى ، أما الخامس فيتعلق بمهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات .

وأشارت الدكتورة غادة المسلمى مديرة المركز إلى اعتماد المجلس الأعلى للجامعات المواد التدريبية الخاصة بالبرنامج المقترح تنفيذها .

وفى سياق أخر كرم الدكتور خالد عبد البارى رئيس كلية الزقازيق اليوم، الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة الذي نظمته إدارة رعاية السنةلين بالكلية بحضور الدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الكلية لشئون البيئة والدكتور عبد الرحيم البحطيطى القائم بأعمال أمين سنة الكلية حيث قام رئيس الكلية بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز العينية.

وخلال التكريم طالب بأن تنظم احتفالية كبرى للأمهات المثاليات بمشيئة الله في يوم 21 مارس من السنة المقبل وأن يزيد أعداد المكرمات مشيرا إلي الأم المصرية هي أم لها خصوصيتها فهي تبذل الكثير فى سبيل إسعاد أسرتها ومن حولها ومن ثم مجتمعها الأكبر مصر وعلينا جميعا أن نفخر بأمهاتنا فهم سر وجودنا في الحياة ، مضيفا أن تكريم اليوم لن يفي بحقهن ولكنه صنف من تقدير إدارة الكلية لدورهن على المستوى الأسري والعملى.

شمل التكريم آمال احمد محمود الأرضى الموظفة بالإدارة السنةة للعلاقات السنةة وزينب محمد معوض الموظفة بالمخزون السلعي و الحاجة هانم محمد إبراهيم الأم المثالية من السنةلات بكلية الزراعة والحاجة خضرة شحته إسماعيل بالإدارة السنةة للشئون الإدارية.

وفى نهاية الحفل تقدم عبد الباري بالشكر لإدارة رعاية السنةلين والقائمين عليها عارف صبحى مدير سنة شئون الأفراد وعلاء السيسى مدير إدارة رعاية السنةلين لتطبيق المعايير والضوابط لاختيار الأم المثالية.

المصدر : مصر ناين