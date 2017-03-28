الشرطة اليمنية اعتقال قيادى بارز بتنظيم القاعدة

اصدر مسؤول تأمينى محلى إن قوات يمنية اعتقلت قياديا بارزا فى تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب أثناء غارة صباحية اليوم الثلاثاء فى منطقة حضرموت بجنوب شرق البلاد.

وأضاف أن قوات خاصة داهمت منزلا فى قرية نائية حيث يختبئ أبو على السيارى وهو سعودى من أصل يمني. وشوف أن القوات اعتقلت ثلاثة أشخاص وقتلت اثنين آخرين.

واستغل متشددو القاعدة الحرب الأهلية فى اليمن التى بدأت فى سنة 2015 وسيطروا على أجزاء فى جنوب البلاد قبل أن تطردهم قوات حكومية ومن التحالف العربى الذى تقوده السعودية من مراكز سكانية رئيسية.

ويسيطر المتشددون الآن على أراض أقل بكثير ولكنهم مستمرون فى شن هجمات من آن لآخر على مسؤولين ومؤسسات حكومية.

ويعد تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب أحد أعنف أفرع التنظيم الذى أسسه أسامة بن لادن وخطط لإسقاط طائرات أمريكية وأعلن مسؤوليته عن هجمات فى 2015 على مكتب مجلة شارلى إبدو فى باريس.

المصدر : مصر ناين