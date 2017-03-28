وزير بريطانى اتهامات التنصت الأمريكية لا تضر العلاقات بين البلدين

اصدر وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، أن العلاقات البريطانية الأمريكية لم تتضرر ل ادعاءات لم تثبت صحتها أوردتها محطة تلفزيونية أمريكية بأن بريطانيا ساعدت فى التنصت على دونالد ترامب.

واصدر جونسون للبرلمان “لم تلحق أى ضرر دائم بعلاقاتنا ولا العلاقة الخاصة بالتأكيد ولا مشاركة المعلومات المخابراتية التى ستستمر بالطبع بين بلدينا.”

وفى وقت سابق من الشهر الجارى نفت الوكالة الحكومية المسؤولة عن مراقبة الاتصالات فى بريطانيا الاتهام الوارد على لسان آندرو نابوليتانو المحلل بمحطة فوكس الأمريكية واصدر ت أنه “يدعو للسخرية تماما”.

المصدر : مصر ناين