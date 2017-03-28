رئيس الأولمبية لم أطالب اتحاد الكرة بالاستقالة واحترم المواثيق الدولية

أكدالباشمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لم يطالب اتحاد الكرة بالاستاصدر ة ل الحكم القضائى بحل المجلس، مشيرا إلى أنه يحترم المواثيق الدولية، التى تؤكد على احترام قرار الجمعيات العمومية باختيار مجالس منتخبة.

وأشار رئيس اللجنة الأوليمبية فى تصريحات خاصة، إلى أن مجلس اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مجلس منتخب من الجمعية العمومية، وله الحق فى قضاء مدته كاملة، والذى يملك الحق فقط فى الإطاحة بالمجلس هو جمعيته العمومية.

وأضاف حطب أن اللجنة الأولمبية المصرية تتمسك دائما باحترام قرارات الجمعية العمومية لأى اتحاد، ولم ولن تطلب مطلقا من مجلس منتخب بتقديم استاصدر ته.

المصدر : مصر ناين