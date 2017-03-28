الكرواتى زالاتكو يحدد شروطه لتدريب الزمالك فى حوار حصرى مع سوبر كورة

بعد إعلان نادى الزمالك عن رحيل محمد حلمى، المدير الفنى للفريق، دخل مسئولو القلعة البيضاء فى مفاوضات مع أعداد من المدربين الأجانب لتولى مهمة تدريب الفريق، آلان جريس المدير الفنى لمنتخب مالى كان الاختيار الأول، ولكن تعثرت المفاوضات ليدخل الكرواتى زالاتكو داليتش، الذى يلقبه المقربون منه بـ”الوسيم”، مدرب العين الإماراتى السابق والهلال والفيصلى السعودى، دائرة الاهتمام بقوة وفقًا لتصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك.





“سوبر كورة” حرص على التواصل مع زالاتكو هاتفيا؛ لمعرفة تفاصيل المفاوضات مع الزمالك وهل يوافق على قيادة الأبيض؟..

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المصدر : مصر ناين