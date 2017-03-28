النيابة الإدارية تقرر عودة وكيل صحة سوهاج و أطباء للعمل بعد

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم 142 لسنة 2017 بإنهاء وقف الدكتورة رفيدة عبد الفتاح سلطان وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمود عبد اللاه مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بسوهاج، والدكتور علاء الدين أحمد على مدير الادارة الصحية بسوهاج ومايكل رفعت مدير مستشفى جزيرة شندويل المركزى بسوهاج، عن العمل وعودتهم مرة أخرى لمباشرة عملهم .

كانت النيابة الإدارية قد قررت وقف الأطباء عن العمل منذ 3 أسابيع على خلفية العثور على كلاب وحمير وبيوت للثعابين داخل مستشفى جزيرة شندويل المركزى واتهامهم بالإهمال والتقصير فى العمل، وقامت نقابة الأطباء بسوهاج بعقد جمعية عمومية طارئة طالبت فيه برفع الإيقاف عن الأطباء .

المصدر : مصر ناين