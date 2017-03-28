سقوط متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة والأفيون والبانجو بقصد الاتجار فى حملة تأمينية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم “يوسف.ع.م” 26 سنة، سنةل ومقيم بجمعية العاشر من رمضان دائرة مركز الإسماعيلية، محل إقامة آخر أبو صوير، والمتهم “سليمان.أ.ع” 28 سنة، سنةل المستقبل بدائرة مركز أبو صوير، محل إقامة آخر الشيخ زويد شمال سيناء ، وبحوزتهما 2 اصدر ب حجرى، وثلاثة كيس كبير لمخدر الهيروين تزن حوالى 3.5 كيلو جرام، (60) لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو تزن حوالى 120 كيلو جرام و(650) قرص لعقار الكبتاجون المخدر، و23 طلقة آلية، وهاتف محمول، مبلغ مالى 520 جنيهًا.

كما تم ضبط المتهم “صالح.ج.ح” 23 سنة، سنةل مقيم بدائرة مركز الإسماعيلية، محل إقامة آخر الشرقية، حال استقلاله سيارة ملاكى الشرقية ماركة جيب شروكى، بحوزته قطعة لمخدر الأفيون تزن حوالى (25 جرامًا)، ولفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (100 جرام)، قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى (30 جرامًا)، ميزان ديجيتال هاتف محمول، ومبلغ مالى 450 جنيهًا، وضبط 22 طربة لمخدر الحشيش منهم 13 طربة مخدر حشيش اللبنانى، تزن حوالى (3.5 كيلو جرام) بمسكن المأذون ضبطه، وتفتيشه المتهم “عبد الرحمن .ص .ع” شهرته عبده السنى، مقيم بدائرة مركز أبوصوير، محل إقامة آخر عزبة هاشم سليمان الخانكة قليوبية، سبق اتهامه فى 2 قضية آخرهما القضية “مخدرات”، تم التفتيش فى حضور زوجته “سامية. م .ح” 21 سنة ربة منزل، التى أقرت بأن المضبوطات تخص زوجها غير المتواجد.

كما تم ضبط المتهم “نادر.م.ع” 30 سنة، سنةل مقيم بدائرة مركز فايد، بحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى (150 جرامًا)، 31 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى 310 جنيهات وتليفون محمول، وضبطت الحملة المتهم “إبراهيم .م .ح” 27 سنة، سنةل مقيم البلابسة دائرة قسم ثان، 60 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى 285 جنيهًا تليفون محمول.

بمناقشتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار، السلاح اللهيب ى للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، المبالغ المالية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد المخدرة، والسيارات لتسهيل نقل وترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.