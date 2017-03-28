بن راشد نتمنى التركيز فى قمة عمان على الفرص المشتركة وليس إطفاء

اصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، إنه يتمنى التركيز فى القمة العربية المقبلة على الفرص المشتركة وليس فقط إطفاء حرائق المنطقة.

وكتب بن راشد عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” :”فى الطريق لحضور القمة العربية الـ28 فى عمّان، تحديات المنطقة كبيرة، وأملنا فى هذا الاجتماع العربى الواسع كبير .. ونتمنى التوفيق للجميع“.

وشوف :”لدينا فى منطقتنا الكثير من الأمل إذا أحسنا العمل على استغلال الطاقات والموارد ونتمنى التركيز على الفرص المشتركة وليس فقط إطفاء حرائق المنطقة“.

محمد بن راشد

المصدر : مصر ناين