بالصور منعم الأهلى يعود للقاهرة على كرسى متحرك

وصل محمد عبد المنعم نجم الكرة الطائرة بالأهلى لمطار القاهرة، على كرسى متحرك ليشارك زملاءه فرحة الفوز باللقب الأفريقى.

كان منعم قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى لقاء نهائى أفريقيا أمام النجم الساحلى فى البطولة، التى أحرزها الأهلى بالفوز على بطل تونس بنتيجة 3 /1 فى عقر داره وفى منتصف جمهوره.

ووصلت لمطار القاهرة منذ قليل بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى قادمة من تونس بعد تتويجها بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد حصد اللقب على حساب النجم الساحلى بالفوز عليه بنتيجة 3 /1 فى نهائى البطولة الأفريقية.

وكان قد توج الفريق الأحمر بلقب هذه البطولة 11 مرة من قبل أعوام كل من: 1980، 1983، 1995، 1996، 1997، 2003، 2004، 2006، 2010، 2011، 2015.

وحصل الأهلى على البطولة الأفريقية بهزيمة النجم الساحلى سنةين متتاليين من قبل وهما 1995، و1996.



ابطال افريقيا فى المطار



رجوع النجوم للقاهرة



كأس افريقيا



لاعبو طائرة الاهلى



لحظات الفرحة فى الاهلى



منعم على الكرسى المتحرك

المصدر : مصر ناين