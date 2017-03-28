الإسماعيلى يغرم إسلام عبد النعيم ألف بسبب التصريحات دون إذن

قرر مسئولو نادى الإسماعيلى توقيع 100 ألف جنيه غرامة جديدة على إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الفريق والمنقطع عن التدريبات، ل الإدلاء بتصريحات صحفية دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى.

جاءت العقوبة الموقعة على إسلام عبد النعم بواقع 50 ألف جنيه ل الكتابة على حسابه بموقع الفيس بوك، و50 ألف جنيه أخرى ل الإدلاء بتصريحات تليفزيونية.

جدير بالذكر أن عبد النعيم انقطع عن تدريبات الإسماعيلى لأكثر من 20 يومًا، وقرر مسئولو النادى توقيع عقوبات مالية عليه بواقع 20 ألف جنيه عن كل يوم غياب، وتجاوزت العقوبات الموقعة عليه مبلغ الـ300 ألف جنيه بخلاف الـ100 ألف عقوبة التصريحات بدون إذن لتتخطى العقوبات الموقعة عليه مبلغ الـ400 ألف جنيه.

المصدر : مصر ناين