للمرة الثالثة تجديد حبس رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة بقضية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه و3 تأميناء واجبة وتاجرى مخدرات وتاجر سلاح، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإحراز سلاح نارى دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلاح الوراق”.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد عبد السلام المحامي السنة الأول لنيابات شمال الجيزة، عن أن قوة تأمينية مكلفة بتفقد الحالة التأمينية أعلى كوبرى الوراق اتجاه شبرا، تمكنت من القبض على المتهم ” فوزى.ر” أثناء استقلاله سيارة ميكروباص، وبتفتيشه عثر بحوزته على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش و5 بنادق خرطوش.



وكشفت التحقيقات، التى أجرها محمود سكر وكيل نيابة الوراق، أن المتهم اشترك مع عريف سرى يدعى “أحمد.ش”، بمباحث قسم شبرا ثان، على الاتجار فى السلاح، وحصلت النيابة من المتهمين على تسجيلات صوتية كشفت تورط رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة وأعداد من تأميناء الواجبة وتجار سلاح ومخدرات فى القضية.

المصدر : مصر ناين