ألمانيا تفتح تحقيقا حول أنشطة تجسس تركية على أراضيها

قام بفتحت النيابة الفدرالية الألمانية تحقيقا ضد مجهول فى إطار الشبهات بالتجسس الموجهة إلى تركيا التى قد تكون راقبت أنصار الداعية قام بفتح الله جولن فى ألمانيا كما أعلنت ناطقة باسم النيابة الثلاثاء.

واصدر ت فروك كوهلر إن “نجاح تحقيقنا سيكون رهنا إلى حد كبير بالمعلومات التى تسلمنا إياها سلطات مكافحة التجسس الألمانية” فيما تحوم شبهات حول قيام أنقرة بالتجسس على 300 شخص ومنظمة فى ألمانيا تعتبر مقربة من حركة جولن التى تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي.

المصدر : مصر ناين