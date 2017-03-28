نائب الرئيس الإماراتى يصل إلى عمان للمشاركة فى القمة العربية

وصل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد بلاده المشارك فى القمة العربية فى دورتها العادية الثامنة والعشرين، التى تنطلق بكره على مستوى القادة بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان).

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، على رأس مستقبلى الشيخ محمد بن راشد بمطار الملكة علياء الدولى.

وجرى للشيخ محمد بن راشد استقبال رسمى فى المطار، وعزفت الموسيقى السلام الوطنى الإماراتى.

المصدر : مصر ناين