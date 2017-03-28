أبل تطلق تحديث ios تعرف على أبرز المزايا

بدأت شركة أبل إطلاق تحديثها الجديد ios 10.3 على مؤسسات الآيفون والآيباد وآيبود تاتش بداية من أمس الاثنين، والذى يضم بعض الإصلاحات والمزايا الهامة خاصة لمستخدمى سماعات AirPods الجديدة، التى تم طرحها بجانب هاتف آيفون 77 الحديث.

ويضيف التحديث الجديد مزايا تساعد مستخدمى AirPods فى العثور عليها بسهولة، حال وجودة صعوبة فى العثور عليها، من خلال عرض موقعها عبر مزامنتها مع أجهزتهم إذا كانوا يخشون فقدها.

والتحديث الأخير لنظام ios يتميز أيضا بإضافية بعض المزايا والوظائف الجديدة للمساعد الشخصى “سيرى”، مما يسمح لها بالوصول إلى تطبيقات الدفع، والتفاعل مع تطبيقات السيارات للتحقق من مستوى الوقود فى سيارتك وقفل الوضع، وكذلك تشغيل الأضواء.

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هم مزايا تحديث 10.3 ios

– ميزة جديدة تمكن “سيرى” من جدولة رحلاتك داخل تطبيقات التاكسى الشهيرة.

– تطبيق CarPlay سيساعد السائق فى معرفة ما يحدث داخل التطبيقات المستخدمة حديثا.

– يمكنك الآن مشوفة الفيديوهات الخاصة بآى تيونز عبر جميع المؤسسات الخاصة بك.

المصدر : مصر ناين