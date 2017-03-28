بالصور جولة مفاجئة للرقابة الإدارية على الأسواق ببنى سويف

فاجأت حملة لمكتب الرقابة الإدارية ببنى سويف، برئاسة عضو المكتب، ضمت مدير الرقابة التموينية، وتفتيش الأغذية بمديرية الطب البيطرى، وأعدادًا من الأطباء والفنيين بمكتب تفتيش الأغذية بمديرية الصحة، مجمعات غذائية ومنافذ بيع سلع تموينية وأعداد من محلات السوبر ماركت الكبرى.

وشوفت الحملة بيع السكر والزيت والأرز للمواطنين، بأحد المجمعات الشوفة لشركة ” كازيون ” بشارع عبد السلام عارف ببنى سويف، حيث تأكدت من صلاحية السلع المعروضة للبيع وجودتها، كما فاجأت مجمع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية الشوفة لوزارة التموين بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، وفحصت صلاحية الدواجن واللحوم المعروضة للبيع، وراجعت إجراءات تخزين مصنعات اللحوم المخزنة بالثلاجات.

وفاجأت الحملة أحد منافذ مشروع ” جمعيتى ” بمنطقة أرض المحلج، بمدينة بنى سويف وفحصت دفاتر قيد السلع الصادرة والواردة، وأوزان الأرز والسكر والدقيق وعبوات الزيت، وراجعت الأسعار التى تباع بها للمواطنين، وضبطت أعدادا من المخالفات تتعلق بنقص الوزن، وحصلت على أعداد من العينات من بعض السلع المعروضة للبيع بها.

وتفقدت العمل بفرع محلات “أولاد رجب” لتجارة وبيع المواد الغذائية بمنطقة أرض الحرية بمدينة بنى سويف، وشوفت توافر السلع الرئيسية من السكر والزيت واللحوم والدواجن، وتفقدت ثلاجات التخزين الخاصة بالمنفذ، ولم تضبط أى مخالفات تتعلق بالبيع أو التخزين أو عدم الصلاحية.



حملة للرقابة الإدارية ببنى سويف



جانب من الحملة



حملة على الأسواق ببنى سويف



جانب من حملة

المصدر : مصر ناين