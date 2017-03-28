محمد عساف فى طريقه للتوقيع مع مهرجان قرطاج الدولى

اقترب النجم الفلسطينى محمد عساف من التوقيع لمهرجان قرطاج الدولى فى دورته المقبلة الـ53 والتى تُقام سنويا فى تونس، رغم عدم الإعلان رسميا بعد عن نجوم المهرجان، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة وكليب “ما وحشناك” الذى أخرجه سعيد الماروق.

يُذكر أن استاصدر ة آمال موسى من منصب مديرة مهرجان قرطاج الدولى فى دورته المقبلة الـ53، تسببت فى وقت لاحق فى تأجيل المفاوضات التى بدأت بالفعل مع أعداد كبير من نجوم الأغنية العربية والأجنبية وفى مقدمتهم النجمة شيرين عبد الوهاب، ورغم أن الدورة المقبلة من مهرجان قرطاج الى أن الأن أمامها شهور قليلة، إلا أن إدارة المهرجان فى الدورة المقبلة وضعت فى خطتها استقطاب أعداد من نجوم الغناء العربى والأجنبى يفوق الدورة الماضية.

وكانت أسماء النجوم المشاركة فى دورة المهرجان الـ52 من قرطاج والتى أقيمت فى الفترة من 13 يوليو الى أن 25 أغسطس الماضى، تضمنت أبرز نجوم الغناء فى الوطن العربى وهم: الديفا سميرة سعيد والنجم العراقى كاظم الساهر والنجمة اللبنانية نجوى كرم والمطرب اللبنانى الكبير ملحم بركات، والنجم المغربى سعد المجرد والشاب خالد والنجم التونسى صابر الرباعى والنجم التونسى زياد غرسة والفنانة التونسية يسرى المحنوش.

ومن النجوم الأجانب شارك فنان البوب الأمريكى جاسون ديرولو ومغنى الراب الفرنسى ميتر جيمس وفنان الريجى تيكن جاه فوكولى من ساحل العاج، إضافة إلى عرض موسيقى بعنوان “ماديبا” تكريمًا للزعيم الراحل نلسون مانديلا، كما تم عرض مسرحية كوميدية للتونسى لطفى العبدلى ومسرحية “عنف” من إخراج الفاضل الجعايبى وجليلة بكار.

المصدر : مصر ناين