مدارس للأيتام فى ودية منتخب مصر وتوجو

تشهد ودية منتخب مصر أمام توجو، حضور أعداد من مدارس الأيتام للمباراة، المقرر إقامتها فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

حرص منظمو ودية منتخب مصر بالتنسيق مع سنةر حسين رئيس منطقة الإسكندرية ولجنة المسابقات، على تنظيم استقبال الأطفال اليتامى ووجبات غذاء خاصة لهم خلال مشوفتهم للقاء.

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقياده كوبر، على التشكيل الذى يخوض به ودية توجو المقرر لها السادسة مساء باستاد برج العرب، ويتكون من شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل “إلكسندر” ومحمود كهربا.

المصدر : مصر ناين