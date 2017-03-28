لأول مرة فى مصر منح بكالريوس فى إدارة المنتجعات الصحية بجامعة

أعلنت الدكتورة هناء عبد القادر، عميد كلية السياحة والفنادق بكلية الفيوم، أنه للمرة الأولى فى مصر ستمنح كلية الفيوم درجة علمية فى مجال “إدارة المنتجعات الصحية” وستكون درجة البكالريوس مما سيسهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة فى ادارة هذا الصنف من المنتجعات.

وأضافت الدكتورة هناء عبد القادر، لـ “اليوم السابع”، أن مؤتمر السياحة العلاجية الذى عقد مؤخرًا فى شرم الشيخ شاركت فيه كلية السياحة والفنادق بكلية الفيوم بخريطة تفاعلية حول أماكن السياحة العلاجية بمصر، لافتة إلى أن هذه الخريطة يشارك فيها فريق عمل بأعداد كبير جدا حيث أنها تحتاج إلى كم هائل من المعلومات حول مختلف مواقع السياحة العلاجية بمصر ووصف جيد لكل منها وطرق التواصل مع هذه الأماكن، حيث أنه يمكن من خلال هذه الخريطة أن يطلع السائح وهو فى دولته على أماكن السياحة العلاجية بمصر ويختار المكان المناسب له ويتواصل معه ويحجز فيه قبل قدومه من دولته وهو ما سيكون له أثر كبير فى الرواج لهذا الصنف من السياحة، بالإضافة إلى التنظيم الذى ستوفره الخريطة التفاعلية لزيارة هذه الأماكن.

وطالب الفريق المشارك من كلية السياحة والفنادق بكلية الفيوم، أن يتم الإشراف على الخريطة التفاعلية لأماكن السياحة العلاجية من خلال هيئة عليا شبه مجلس الوزراء وليست وزارة بعينها خاصة أنها ستضمن معلومات متعلقة بوزارات مختلفة شبه البيئة والسياحة وغيرها وتحتاج إلى التحديث بشكل مستمر.

المصدر : مصر ناين