وصول من مؤسسى أولتراس أهلاوى لنظر تجديد حبسهم بمحكمة جنوب القاهرة

وصل منذ قليل، 8 من مؤسسى أولتراس أهلاوى فى حراسة تأمينية مشددة لمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، لنظر أمر تجديد حبسهم أمام نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى السنة الأول للنيابات، وهم: “محمد عبد الله وأحمد إدريس ومحمود عبد الدايم وأحمد خالد وسامح زيدان ومحمود مصطفى ومحمد حلمى وأحمد إبراهيم”.

ويواجه المتهمون، تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (أولتراس أهلاوى)، الترويج بالقول والعلانية إلى هذه الجماعة، حيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، التحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد، حيازة مطبوعات تحرض ضد وزارة الداخلية والنظام الحاكم.

وتبين أن الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن طبلة و15 شمروخًا، وأعداد من المطبوعات من صفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“.

قررت النيابة السنةه، فى وقت سابق، تجديد حبس 8 من كابوهات أولتراس أهلاوى، 15 يومًا فى القضية رقم 6 لسنة 2017 تأمين دولة عليا والخاصة بتأسيس صفحة على “فيس بوك” تدعو للتظاهر فى ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد.

المصدر : مصر ناين