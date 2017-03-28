حسام البدرى ينفعل على كوليبالى وجمعة وفوزى فى مران الأهلى

شهد مران فريق النادى الأهلى المقام حاليًا على استاد التتش، انفعال حسام البدرى المدير الفنى للفريق على أكثر من لاعب، لعدم الالتزام بالتعليمات وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بشكل دقيق فى المران.

ويستعد الأهلى حاليًا لمباراة الداخلية المقرر لها السبت المقبل فى الدورى.

وانفعل حسام البدرى على كل من صالح جمعة وكوليبالى والصاعد فوزى الحناوى، ونجح الثلاثى فى تصحيح الأخطاء وظهروا بمستوى جيد.

وطالب البدرى من اللاعبين التركيز والقوة فى التدريبات وعلاج الأخطاء قبل المباريات المقبلة.



لاعبى الاهلى



مران الاهلى



مران الاهي

المصدر : مصر ناين