ندوة بجامعة السويس عن ظواهر العنف والإرهاب

نظمت كلية السويس برئاسة الدكتور ماهر مصباح رئيس الكلية ندوة بعنوان “ظواهر العنف والإرهاب ووجوب مقاومتها”، بمقر الكلية بمنقطة السلام، بحضور اللواء دكتور راضى عبد المعطى أستاذ القانون الدولى بأكاديمية الواجبة.

وتحدث اللواء راضى عبد المعطى على كيفية سيطرة رجال الواجبة على الانفلات التأمينى عقب ثورة 25 يناير، من خلال الحملات التأمينية المكبرة التى شنتها جميع مديريات التأمين بجميع المحافظات، لضبط الأوكار الإرهابية التى توغلت عقب أحداث يناير.

وأكد اللواء راضى عبد المعطى، خلال ندوته مع طلاب كلية السويس، على وجود تنظيمات إرهابية تحاول المساس بتأمين واستقرار البلاد، موضحا أن ما يحدث بسيناء أكبر دليل على ذلك.

حضر الندوة الدكتور سيد الشرقاوى نائب رئيس الكلية لشئون الطلاب والتعليم، وعمداء الكليات، وأعداد كبير من طلاب الكلية .

المصدر : مصر ناين