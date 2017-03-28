حفل توقيع سيرة سيد الباشا فى معرض الإسكندرية الدولى اليوم

يوقع الكاتب والروائى أحمد الفخرانى روايته الصادرة حديثًا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع “سيرة سيد الباشا” اليوم الثلاثاء، بمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب بجناح بتانة وبيت الياسمين بأرض كوتة.

جدير بالذكر أن الكاتب أحمد الفخرانى حصل مؤخرًا على جائزة ساويرس فرع الرواية فئة الشباب، كما أن رواية سيرة سيد الباشا كانت الأكثر مبيعاً بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

فيما يوقع الشاعر ميسرة صلاح الدين كتابه الصادر حديثًا “ترام الرمل” عن دار بتانة للنشر والتوزيع، يوم السبت المقبل بالمعرض بجناح بتانة للنشر والتوزى وبيت الياسمين للنشر والتوزيع.

“ترام الرمل” عبارة عن ثلاثة نصوص مسرحية “أحوال شخصية، ترام الرمل، الصندوق الأسود”، تمزج النصوص بين المسرح والحكى والغناء، وهى نصوص تميل للواقعية الشديدة التى تمس مختلف عادات وشرائح المجتمع من الجهل والفقر والتحرش وقضايا المرأة، كما يستعرض تاريخ وتراث الإسكندرية من خلال رحلة داخل الترام الأزرق الشهير بالثغر.

وسبق تقديم عرض ترام الرمل بواسطة فريق “ابن البلد” على خشبة المسرح بشكل غنائى لاقى نجاحاً ملحوظا فى العرض أواخر السنة الماضى، ومطلع السنة الحالى.

يذكر أن ميسرة صلاح الدين شاعر سنةية وكاتب مسرحى، وله إسهامات فى النقد والترجمة والماصدر ات بالعديد من الصحف والمجلات، وصدر “ترام الرمل” عن مؤسسة بتانة الثقافية وبتصميم غلاف للفنانة داليا عزيز.

المصدر : مصر ناين