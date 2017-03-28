وليد سليمان ونيدفيد ومؤمن زكريا ينتظمون فى مران الأهلى

انتظم وليد سليمان لاعب الأهلى فى مران الفريق المقام حاليًا باستاد التتش، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

على صعيد آخر، اصدر الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن إصابة عماد متعب مهاجم الفريق عبارة عن “ورم فى العين” شعر به اللاعب خلال مران اليوم فاضطر لمغادرة المران، واستكمل المران جالسًا على الدكة قبل أن يغادر الأهلى على خلفية هذه الإصابة.

كما انتظم الثنائى مؤمن زكريا وكريم نيدفيد لاعبا الفريق، فى المران الجماعى بعد تماثلهما للشفاء وجاهزيتهما للمباريات المقبلة.

وكان مؤمن ونيدفيد قد اكتفيا بالتأهل خلال الفترة الماضية، ل العضلة الضامة بالنسبة لمؤمن زكريا وتماثل نيدفيد من إصابة الجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية، يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المصدر : مصر ناين