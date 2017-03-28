تحريات الأمن المتهم بالشروع فى ذبح ربة منزل بالوراق مهتز نفسيا

كشفت تحريات الإدارة السنةة لمباحث الجيزة، أن المتهم بإصابة ربة منزل بجرح قطعى برقبتها بالوراق مهتز نفسيا، وأنه ارتكب الجريمة بعد معاكستها أثناء سيرها بالشارع.

تلقي العميد عمرو حافظ، مأمور قسم واجبة الوراق، بلاغا من ” نادر. ل ” أفاد فيه أن زوجته أثناء سيرها بالشارع عاكسها أحد الأشخاص وأصابها بجرح قطعى بالرقبة.



وبإجراء التحريات، تبين للرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، أن المتهم يدعى ” ممدوح. ر ” 36 سنة سنةل، وبضبطه تبين أنه مهتز نفسيا، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.



المصدر : مصر ناين