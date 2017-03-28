الدفاع الأمريكية إتهام عراقيين بالاحتيال بشأن الهجرة

اصدر ت وزارة الدفاع الأمريكية إن السلطات أعتقلت اليوم الثلاثاء ثلاثة لاجئين عراقيين يقيمون فى ولاية فرجينيا، وأتهمتهم بالإحتيال بشأن الهجرة لمزاعم عن محاولتهم الحصول على الجنسية بطريقة مخالفة للقانون .

واصدر ت الوزارة فى بيان إن يوسف المشهدانى (35 سنةا) وأخاه عادل حسن (38 سنةا) وزوجة حسن وتدعى إيناس إبراهيم (32 سنةا) سيشبه ون أمام قاض فى الإسكندرية اليوم.

وأظهر ت الوزارة أن الثلاثة يحملون تصاريح إقامة دائمة لكن فى الوقت الذى يجرى وراء فيه المشهدانى للحصول على الجنسية وجدت السلطات أن بصمات أصابعه مطابقة لتلك التى عثر عليها فى موقع تحرير مواطن أمريكى خطف فى العراق سنة 2004.

المصدر : مصر ناين