بالصور الرقابة الإدارية تضبط جمعية استهلاكية لتحولها لصيدلية بير سلم بالبحيرة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، عن مخالفات عديدة خلال حملتها المفاجئة على السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بمركز الدلنجات بالبحيرة، للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية ومدى جودتها.

وتم ضبط كميات من الأدوية البشرية الخاصة بأمراض الضغط والمعدة والإنفلونزا بالإضافة إلى المضادات الحيوية ومسكن الآلام داخل أحد منافذ مشروع جمعيتى للمواد الغذائية الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتشميع كميات الأدوية المضبوطة.

كما تم ضبط كميات من الزبدة بدون أى بيانات وأرز مستورد وبيعه كأرز بسمتى بأحد فروع سلسلة جمعيتى، وتحرير محضر غش تجارى لعدم وجود بيانات على سلعتى عسل النحل وزبدة داخل فرع المجمع الاستهلاكى “أسواق التعاون” بالدلنجات وعدة محاضر لعدم إعلان عن الأسعار لبعض البدالين التموينيين.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط محتكرى السلع الغذائية والمضاربين فى السوق السوداء .

وقام رجال الرقابة الإدارية بتفقد أعداد من المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية بمركز الدلنجات، وكذلك أعداد من فروع مشروع جمعيتى الشوف للصندوق الاجتماعى للتنمية .

وتفقدت حملة الرقابة الإدارية بمشاركة مسئولى مديرية الصحة والتموين فرع شركة أسواق التعاون للسلع الغذائية للوقوف على مدى جودة السلع المقدمة للمواطنين، وكذلك مدى الالتزام بالأسعار المعلنة والشروط الصحية والتموينية.

وأسفرت الحملة الرقابية عن تحرير محضر لسوبر ماركت “من خير زمان” بمدينة الدلنجات، وذلك للغش التجارى وتقليد العلامات التجارية لسلسلة “خير زمان” الشهيرة.

وكذلك تم رصد عدم وجود شهادات صحية لمعظم السنةلين فى بيع المواد الغذائية بالمحلات التجارية التى تفقدتها حملة الرقابة.



ضبط أدوية بشرية داخل جمعية استهلاكية بالبحيرة



الرقابة الإدارية تشن حملة على منافذ مشروع جمعيتى



الرقابة الإدارية تشن حملة على السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية