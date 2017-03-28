وكالة الأنباء الروسية تسخر من السائح الأوكرانى سارق ورق المراحيض فى

سخرت وكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، برسم كاريكاتير مضحك من السائح الأوكرانى سارق ورق المراحيض والسكاكين من إحدى الغرف فى أحد الفنادق الشهيرة فى مصر.

ويوضح رسم الكاريكاتير قيام السائح الأوكرانى بأكل جدران الغرفة، وحمل كل ما فيها، وكتب بداخل الصورة:” ما لم أخذه معى، أخذت منه تذوقت منه قطعة صغيرة”.



الكاريكاتير الساخر من السائح الأوكرانى

وكان قد حاول سائح أوكرانى الجنسية سرقة ورق مرحاض وبعض المستلزمات الأخرى من غرفة فى أحد الفنادق الكبيرة بمنتجع سياحى فى مصر دون ذكر المدينة.

ووفقا لوكالة “نوفستى” الروسية نشر الضابط المسئول عن شركات السفر الأوكرانية ديمترى فينوجرادوف على صفحته الخاصة فيس بوك، أن أحد عمال الفندق طلب من السائح إفراغ محتويات الحقيبة واتضح أنه سرق بعض السكاكين والمصابيح الكهربائية والفاكهة وورق المرحاض.

وعلق العديد من الأشخاص على الحادث، أنه من العار على شعب أوكرانيا فعل شبه هذه الأمور.

المصدر : مصر ناين