حزب موال للأكراد ينتقد حظر الإعلام قبل التصويت فى استفتاء أردوغان

اصدر حزب تركى بارز موال للأكراد الثلاثاء إن التلفزيون التركى الرسمى رفض منحه وقتا لبث حملته الإنتخابية المعارضة لتوسيع صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الاستفتاء الذى سيجرى الشهر المقبل.

واصدر حزب الشعوب الديموقراطى أنه ضحية “حظر إعلامى جسيم” رغم أنه حصل على أصوات ستة ملايين من أبناء الشعب التركى البالغ تعداده نحو 80 مليون شخص.

ويدعو حزب الشعوب الديموقراطي، ثانى أكبر الأحزاب المعارضة فى البلاد، إلى التصويت بلا فى استفتاء 16 أبريل على تغيرات دستورية تخلق رئاسة تنفيذية وتلغى دور رئيس الوزراء.

واصدر الحزب إن البيانات تظهر أن تلفزيون “تى ار تي” التركى الرسمى “ينتهك بشكل سافر” قوانينه وقانون هيئة السمعيات والمرئيات التركية.

المصدر : مصر ناين