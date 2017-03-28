إدارة الداخلية تجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلى

تعقد إدارة نادى الداخلية يوم الجمعة المقبل، اجتماعا هاما مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى بقيادة أشرف قاسم للتأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى، فى المباراة التى تجمعهما مساء السبت المقبل بالدورى.

وتراجعت نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج السيئة، وبات مُطالبا بحصد أكبر أعداد من النقاط فى الفترة المقبلة لضمان البقاء فى الدورى الممتاز.

ويدخل الداخلية معسكرا مغلقا يوم الخميس بأحد فنادق القاهرة لإيجاد أكبر قدر من التركيز لدى اللاعبين.

المصدر : مصر ناين