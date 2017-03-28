إختراق الموقع الإليكتروني للبرلمان الهولندى بفيروس الفدية

اصدر ت وكالة الأنباء الهولندية إيه.إن.بى إن الموقع الإلكترونى للبرلمان الهولندى تعرض لهجوم اليوم الثلاثاء بما يطلق عليه “فيروس الفدية”.

وفيروس الفدية هو هجوم يشوش فيه متسللون على نظام كمبيوتر ويطلبون فدية لرفع التشويش عنه. وجاء الهجوم فى منتصف مخاوف من أن يكون متسللون أتراك يستهدفون هولندا.

وتوترت علاقات تركيا بأعداد من الدول الأوروبية منها هولندا وألمانيا بشدة بعد منع وزراء أتراك من الحديث فى تجمعات للدعاية السياسية فى مدنها قبيل استفتاء يوم 16 ابريل نيسان على توسيع سلطات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان.

ونقلت الوكالة عن البرلمان قوله إنه اتخذ “الإجراءات المناسبة” ردا على التسلل لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

وتعرض موقعان ممولان من النظام يستخدمهما الناخبون الهولنديون لمساعدتهم فى تحديد الحزب الذى سيصوتون لصالحه فى انتخابات يوم 15 مارس آذار لهجوم كذلك يوم الانتخابات.

وفحصت شركة فوكس-أي.تى وهى شركة هولندية لتأمين الانترنت الهجومين واصدر ت إنها تعتقد أن جماعات من المتسللين الأتراك نفذتهما.

المصدر : مصر ناين