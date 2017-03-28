الصليب الأحمر ملايين نسمة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة فى كينيا

أعلن الصليب الأحمر الكينى الثلاثاء عن ارتفاع أعداد الكينيين الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية الان ة إلى الضعفين فى ثلاثة أشهر ليبلغ 3 ملايين شخص، معربا عن القلق من عواقب الجفاف الكارثية.

فعلى غرار أعداد من دول شرق افريقيا تعانى كينيا من موجة جفاف حاد، بعد موسمى أمطار سجلا نسب متساقطات ضئيلة ضربت المحاصيل ودفعت إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية. كما بلغت نسبة التضخم 9% فى فبراير فى ارتفاع هو الأعلى منذ خمس سنوات.

وأظهر أمين سنة الصليب الأحمر الكينى عباس غوليت فى بيان ان “الوضع يتدهور يوميا، فى منتصف ارتفاع مستمر لنسب سوء تغذية الأطفال الذين يصابون بأمراض. كما انقطعت عائدات العائلات بعد نفوق آلاف رؤوس الماشية” التى تعتبر الثروة الرئيسية لدى المجموعات التى تعتاش من تربيتها.

أضاف “تتفاقم امام السكان (المعنيين) صعوبات الحصول على الماء، فيما بات بعضهم ملزما بقطع مسافة أكبر بثلاثة اضعاف لتوفير الماء للعائلة“.

المصدر : مصر ناين