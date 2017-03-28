عقوبة مالية جديدة فى انتظار أحمد فتحى بعد خضوعه للتحقيق فى الأهلى

يستعد مسئولو النادى الأهلى، لفرض عقوبة مالية جديدة على أحمد قام بفتحى لاعب الفريق، بعد عودته من معسكر المنتخب غدًا الأربعاء، عقب مشاركته فى مواجهة توجو الودية، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

ويخضع قام بفتحى للتحقيق غدًا بعد واقعة تكذيبه لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد أن اصدر فى تصريحات تلفزيونية: “عبد الحفيظ اصدر إن العروض التى تلقاها وهمية، إلا أنه أكد أنه تلقى بالفعل عرضا من نادى أهلى جدة السعودى، وكان عن طريق أحد الوكلاء، وهذا الوكيل جلس مع عصام سراج مدير التعاقدات، لأن العرض كان جديا، مشددًا على أن محمد عبد الشافى كان شوفًا على ذلك، وعندما قمت بإبلاغ البدرى أكد لى أنه يحتاجنى وبالتالى صرفت النظر عن العرض”.

ومن المقرر أن يتم تغريم قام بفتحى ماليًا مجددًا بعد انتهاء التحقيق بعد مواجهته بفيديو الهجوم على عبد الحفيظ ،لتكون العقوبة الثانية فى أقل من شهر بعد خصم 25 ألف جنيه من مستحقاته على خلفية مشادته مع حسام غالى قائد الفريق فى أحد التدريبات مؤخرًا.

المصدر : مصر ناين