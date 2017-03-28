الحماية المدنية تسيطر على حريقًا نشب بمخلفات أخشاب فى مشروعات بأكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق مخلفات أخشاب داخل إحدى المشروعات الشوفة لشركة أوراسكوم فى مدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المشروعات بأكتوبر و تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون تأمينى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

المصدر : مصر ناين