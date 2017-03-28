الرئيس السودانى ونظيره الكويتى يتوجهان للأردن للمشاركة فى القمة العربية

توجه الرئيس السودانى عمر البشير إلى الأردن، اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة فى أعمال القمة العربية الـ28 التى تعقد غدًا الأربعاء.

رافق البشير إلى القمة وزراء الخارجية الدكتور إبراهيم غندور، ورئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبد الله فضل، والمالية الدكتور بدر الدين محمود، وكان فى وداعه بمطار الخرطوم الدولى النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكرى حسن صالح وأعداد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ومن المقرر أن تناقش القمة أعدادًا من القضايا والموضوعات المتصلة بالوضع العربى الراهن، وأهمية تحقيق السلام فى سوريا، واليمن، وليبيا، والصومال، ومبادرة التأمين الغذائى، وإعادة إعمار السودان الذى تتبناه الكلية العربية.

كما غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له بلاده، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لترؤس وفد دولة الكويت فى مؤتمر مجلس كلية الدول العربية الدورة العادية الثامنة والعشرين.

ويرافق أمير الكويت وفد رسمى يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس خالد الصالح، وأعداد من كبار المسئولين الكويتيين.

المصدر : مصر ناين