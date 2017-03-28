المقاصة يتعادل سلبيا مع الإعلاميين فى ختام ودياته قبل مواجهة الدراويش

تعادل سلبيًا فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، مع الإعلاميين، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، فى ختام استعدادات الفريق الفيومى لمواجهة الإسماعيلى يوم الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة على استاد الفيوم.

وحرص إيهاب جلال على مشاركة أكبر أعداد من اللاعبين، حيث خاض اللقاء بتشكيلين محتلفين، وجاء التشكيل فى الشوط الأول كالتالى: أحمد مسعود، أحمد مودى، رجب نبيل، عاصم سعيد، طارق أبو العز، هانى سعيد، أحمد داوودا، محمود وحيد، عماد قام بفتحى، إيريك تراورى، وأحمد عبد الظاهر.

وفى الشوط الثانى، دفع بكل من أحمد دعدور، محمود حمادة، أحمد فوزى، جون أنطوى، أحمد محسن، إسلام حازم، محمد نصحى، وأحمد عاطف.

المصدر : مصر ناين