الزمالك يجهز ملف طبى شامل للاعبين اقرأ التفاصيل

أقام الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، تحاليل طبية شاملة للاعبى الفريق الكروى قبل انطلاق المران الجماعى اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل فى الأسبوع الـ 23 للدورى الممتاز.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليلات طبية شاملة للاعبين، للاطمئنان على سلامتهم خلال الفترة الحالية، حيث تواجد مسئولى معمل التحاليل، الذى يتسنةل معه النادى فى مقر القلعة البيضاء، للحصول على العينات من اللاعبين لإجراء فحوصات طبية شاملة، كى يتم إدراج نتيجتها فى الملفات الطبية للاعبين.

المصدر : مصر ناين