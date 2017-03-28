بالصور مؤتمر محو الأمية خدمة اجتماعية لتعليم الكبار ببورسعيد

نظمت الهيئة السنةة لتعليم الكبار ببورسعيد، اليوم الثلاثاء ، ملتقى شباب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية تحت عنوان “محو الأمية خدمة اجتماعية”؛ وذلك بالتنسيق مع الدكتور مهدي القصاص – عميد المعهد.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني ثم قراءة آيات من القرآن الكريم لأحد طلاب الخدمة الاجتماعية وعرض لفيلم “بورسعيد قاطرة التنمية”.

من جانبها ألقت الدكتورة عبير النعناعي – وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، كلمة بدأتها بالشكر والتقدير للطلبة الذين شاركوا في محو أمية المئات في المحافظات المختلفة .

واصدر ت “النعناعي” في كلمتها :” التجارب العلمية والدول الناجحة في محو أمية شعبها أثبتت أن الشراكة المؤسسية هي الركيزة الأساسية لنجاح مشروع محو الأمية ومن هنا جاءت الشراكة بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والهيئة السنةة لتعليم الكبار.

واستعرضت وكيل المعهد بعض الإحصائيات الخاصة بمجهود السنةين الماضي والحالي لنشاط الطلبة والطالبات فجاءت مشاركة طلاب المعهد في محافظة بورسعيد 591 طالبا وطالبة محوا أمية 763 فى دورة يناير، و368 في دورة أبريل، ومن محافظة دمياط كان أعداد المشاركين 171 محوا امية 523 في دورة يناير و 84 في دورة أبريل، وبمحافظة الإسماعيلية كان الأعداد 155 محوا أمية 155 في دورة يناير، و 327 في دورة أبريل، ليكون أعداد إجمالي الطلاب المشاركين 917 محوا أمية 2220 خلال دورتي يناير وأبريل.

وأشارت إلى أنه تم تعميم التجربة بإلزام جميع الطلبة والطالبات بالاشتراك في مشروع محو الأمية من الفرقة الأولى إلى الرابعة بعد نجاحها لطلاب الفرقة الرابعة السنة الماضي

وأظهر ت أن التحاق طلاب المعهد بعملية تعليم الكبار بالهيئة ليس له درجات تقابله بالمعهد ولكنه إلزامي على الطلاب من فرق المعهد الأربعة .

وأضافت أن بروتوكول التعاون بين معهد الخدمة الاجتماعية ، وهيئة تعليم الكبار فرع بورسعيد يلاقى دعما وتسهيلات من بسام زايدة رئيس الهيئة فرع بورسعيد ، والدكتور مهدى القصاص عميد المعهد ، ويشارك فى تعليم الكبار ما يقرب من ألف طالب فى الدورة الواحدة التى تستغرق ثلاثة أشهر .

واصدر ت فايقة وجدي – رئيس المشوفة والتوجيه ، بالهيئة فى لقاء صحفي تنسيقي للمؤتمر، إن الهيئة أبرمت بروتوكولا مع المعهد ، يقضى بالاستعانة بطلاب المعهد فى تعليم الكبار، مع حافز لكل طالب 200 جنيه عن كل متعلم يجتاز اختبار محو الأمية .

وأشارت إلى أن حصر التعبئة والإحصاء سنة 2006 كشف عن 52 ألف أُمى ببورسعيد ، ومازلنا فى عملية حصر جديدة لسنة 2017 ، فى الوقت الذى أكدت فيه محو أمية 3000 دارس سنة 2016 ، وحققت الهيئة بالتعاون مع المعهد فى سنة 2017 محو أمية 2220 دارس .

وفي ختام الفعاليات كرم الدكتور عصام توفيق قمر – رئيس هيئة تعليم الكبار- المشاركين في المشروع من المدربين الذين بذلوا جهودهم من أجل محو أمية العشرا ت، وأعلن أنه خلال السنة الحالي سيتم إعلان أحياء الزهور والضواحي ببورسعيد خالية من الأمية على أن يتم إعلان المحافظة كاملة خالية من الأمية السنة القادم 2018 م .



الدكتورة عبير النعناعى خلال كلمتها

ملتقى محو الأمية خدمة اجتماعية للشباب

جانب من الملتقى

جانب من الحضور بالملتقى

جانب آخر للملتقى

المصدر : مصر ناين