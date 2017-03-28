بالفيديو جماهير الأهلى تهتف لعبد المنعم فى مطار القاهرة

هتفت جماهير الأهلى المتواجدة بمطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق الطائرة لمحمد عبد المنعم لاعب الفريق، الذى أصيب بالرباط الصليبى أثناء المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت أمس أمام النجم الساحلى.

وكان الأهلى قد توج بلقب البطولة الأفريقية للأندية، بعد الفوز على النجم الساحلى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس.

وكان فى استقبال البعثة أهالى اللاعبين ومجلس إدارة النادى الأهلى، ونور زكى عضو مجلس الاتحاد، وهانى فكرى المدير الإدارى للمنتخب وأشرف الفار نائب مدير النشاط الرياضى بالأهلى.

المصدر : مصر ناين