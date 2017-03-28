الإسماعيلى سيتم إطلاق رموز الدراويش على منشآت النادى

أكدالباشمهندس خالد فرو نائب رئيس نادى الإسماعيلى، أن مجلس الإدارة قرر إطلاق أسماء رموزه على المنشآت الموجودة داخل النادى من ملاعب وصالات وحدائق، تكريما لرموزه الذين ساهموا فى صناعة تاريخ قلعة الدراويش.

اصدر فرو أن مجلس الإدارة اتفق على تكريم أبطال الألعاب الموجودة داخل نادى الإسماعيلى، والذين حققوا بطولات وإنجازات فى الفترة الأخيرة من أجل تحفيزهم على مواصلة الإنجازات، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رموز النادى لاستطلاع آرائهم فى القضايا التى تهم النادى وترتقى بشأنه ليعود إلى مكانته الطبيعية.

كان مجلس إدارة الإسماعيلى، قد قرر إطلاق اسم الراحل رضا على حديقة النادى، التى تم الانتهاء من تطويرها مؤخرا.

المصدر : مصر ناين