إبعاد مدير مدرسة بالغردقة عن التعامل المباشر مع التلاميذ بسبب ترويج الشائعات

وجه المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالغردقة بسرعة إنهاء التحقيقات فى القضية رقم 334 لسنة 2016، التى باشرها عبد العزيز العزالى رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابه، وانتهت فيها إلى مسئولية المتهم “م.ك.ح” مدير مدرسة شدوان الابتدائية السابق بالغردقة، عما أسند إليه من اتهامات تتشبه فى الادعاء الكاذب قبل بعض السنةلين بالمدرسة، واتهامهم بإثارة الفوضى وتهديد السلم داخل المدرسة والترويج لشائعات والتحدث فى الأمور السياسية على خلاف الحقيقة، وتلاعبه فى سجل الحضور والانصراف الخاص بالسنةلين بالمدرسة بالشطب والكشط، حال حيازته له دون إسناده إلى السنةلين بالمدرسة وفقا للتعليمات، واعتياده على سب وإهانة المعلمين والمعلمات والمعلمين، وتجميعه مبالغ مالية من السنةلين لبناء حجرة للمدرسين خلال سنة 2015 دون تنفيذ ذلك.

وانتهت لجنة التأديب القضائية برئاسة المستشار إبراهيم عكاشة نائب رئيس الهيئة إلى تأييد رأى النيابة، وإبعاد المذكور عن أى أعمال تتعلق بالتسنةل المباشر مع الطلبه، ومجازاته بخصم 45 يوما من راتبه.

المصدر : مصر ناين