السبت فتح باب الترشح على منصب رئاسة جامعة طنطا

قرر المجلس الأعلى للجامعات قام بفتح باب الترشح على منصب رئاسة كلية طنطا، يوم السبت القادم، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بتاريخ 12 أكتوبر 2016، واجتماع مجلس كلية طنطا فى جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مارس الجارى، والذى صدر فيه قرار لترشيح مشبه ى الكلية للجنة المُشكلة لاختيار القيادات الجامعية، على أن يستمر تلقى الأوراق أسبوع من تاريخ قام بفتح باب الترشح، والإعلان عن القائمة المبدئية المرشحين يوم الخميس 6 إبريل، كما تم تخصيص يومى السبت والأحد 8 و9 من الشهر ذاته لتلقى الطعون، والإعلان يوم الثلاثاء 11 إبريل عن القائمة النهائية للمتقدمين وعرض البرامج وفى المقابل ة والمرشحين وإعداد التقارير النهائية يوم الخميس 13 إبريل الساعة الواحدة ظهراً.

واصدر الدكتور عباس منصور رئيس كلية جنوب الوادى ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية، إن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هى السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على( الأبحاث- المهارات العلمية – الإشراف على الرسائل العلمية – والمشروعات الكشفية المشارك فيها – والتعاون الخارجى – بناء شراكات – والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى) وبيان الحالة يشتمل على الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج، والجزاءات) معتمدة ومختومة من الكلية ، وتقديم خطة لتطوير الكلية وأن يتم تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و7 نسخ مصورة.