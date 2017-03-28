وفد تركى يزور بريطانيا لرفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الطائرات

أرسلت تركيا الثلاثاء فريقا من الخبراء إلى بريطانيا لمحاولة إقناع لندن برفع الحظر على حمل المسافرين المغادرين من اسطنبول إلى الأراضى البريطانية مؤسسات إلكترونية فى مقصورة الركاب، بحسب ما افاد وزير النقل التركى أحمد ارسلان.

والأسبوع الماضى أصدرت بريطانيا حظراً على اصطحاب مؤسسات الكمبيوتر المحمولة واللوحية فى مقصورة الركاب على الطائرات التى تقلع من خمس دول فى الشرق الأفى منتصف وشمال أفريقيا إضافة إلى تركيا.

وصرح ارسلان لشبكة “سى أن ان-ترك” أنه “يشعر” أن البريطانيين سيرفعون الحظر عن تركيا قريبا “لأن اجتماعاتنا تشير إلى ذلك” إلا أنه اصدر أن المحادثات مع الولايات المتحدة ربما “تستغرق وقتاً أطول”.

واصدر “اتوقع من المملكة المتحدة خصوصاً أن ترفع الحظر بالسرعة الممكنة”.

وجاءت الخطوة البريطانية عقب حظر واشنطن حمل الاجهزة الالكترونية التى تزيد حجما عن الهواتف الذكية على متن الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات فى سبع دول شرق أفى منتصف ية إضافة إلى تركيا، والسماح بوضعها فى مقصورة الامتعة فى الطائرة.

ويطال الحظر البريطانى 14 شركة طيران من بينها الخطوط البريطانية (بريتيش ايرويز) وطيران “ايزى جت” والخطوط الجوية التركية التى تضررت أرباحها ل مجموعة من الهجمات الإرهابية التى شهدتها تركيا فى 2016.

المصدر : مصر ناين